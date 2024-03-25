مُقاوم للأمراض ويتكيف مع أي درجة حرارة.. «باب رزق» يعرض مميزات النحل المصري

عرض برنامج «باب رزق»، للإعلامي يسري الفخراني، المُذاع على فضائية «دي إم سي»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «في عالم يعيش على الحب والكل فيه يعمل.. رحلة في مملكة النحل المصرية».

النحل المصري يقاوم التغيرات المناخية

وخلال التقرير، أوضح أبو بكر هاشم، نحال صاحب مزرعة إنتاج عسل، أنّ النحل المصري مميزاته عديدة، أولها إمكانيته في مقاومة التغيرات المناخية على مستوى العالم، فهو الوحيد القادر على التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة خاصة في دول الخليج.

النحل المصري قادر على مقاومة جميع الأمراض

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي يسري الفخراني، عبر برنامجه الرمضاني، المُذاع على فضائية «دي إم سي»، أنّ النحل المصري قادر على مقاومة جميع الأمراض، مشيرا إلى أنها لها شكل مميز يميزها عن غيرها، فهي لونها رمادي وبها حلقات مائلة للون الأصفر و الأحمر.

وأوضح أن من طباع النحل المصري الرشاقة والسرعة، لافتا إلى أنه يتم تصديرها للعديد من الدول العربية، منها السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية، فهي لا تحتاج إلى رعاية قوية.

وتابع، أنّ دورة حياة النحلة المصرية، هو أنه يتكاثر من شهر 12 حتى شهر 3، للدخول في موسم التطريد، وتكوين أسر جديدة النحل.