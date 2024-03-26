اقرأ عدد «الوطن» غدا: «المتحدة» تواصل الإبداع.. 5 مسلسلات بالنصف الثاني من رمضان

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى» يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام وأعبائه

- تخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور فى الموازنة الجديدة و٦٣٦ ملياراً للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

- «المتحدة» تواصل الإبداع.. 5 مسلسلات جديدة فى النصف الثانى من رمضان

- مصر تدعو لتطبيق قرار مجلس الأمن والوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة

- قوات الاحتلال الإسرائيلى تواصل عدوانها على القطاع

- «القصير»: توجيهات رئاسية بتسهيل تمويل مشروعات المرأة المعيلة

- وزير المالية فى حديث خاص لـ«الوطن».. «معيط»: الموازنة الجديدة اهتمت بمحدودى الدخل

- «التنمية المحلية»: تيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء

- حارس الأهلى والمنتخب الأولمبى على رادار بطل الدورى البلجيكى

- 4 لاعبين أجانب فى ملف صفقات الزمالك

الصفحة الثانية

- إسرائيل تواصل حرب الإبادة فى «غزة» رغم قرار الهدنة المؤقتة

- قوات الاحتلال تتجاهل قرار مجلس الأمن وتقصف منازل الفلسطينيين فى شمال وجنوب القطاع بالطيران والمدفعية.. واعتقالات مستمرة بالضفة الغربية.. وخروج مستشفى «الأمل» فى خان يونس من الخدمة.. ودخول قافلة مساعدات إنسانية من معبر رفح

- «التعليم العالى»: «أولمبياد الابتكار المصرى» أكبر برنامج داعم لريادة الأعمال بتمويل 100 مليون جنيه

- تزايد التوتر بين «نتنياهو وبايدن» بعد قرار مجلس الأمن

- «فاينانشيال»: الموقف الأمريكى يعكس الضغط على واشنطن.. و«واشنطن بوست»: الخلافات أصبحت علنية

- «المناطق الحرة» تسلّم 6 رخص ذهبية باستثمارات 5.6 مليار جنيه

- رئيس «الاعتماد والرقابة»: الدولة تعمل على توفير الرعاية الصحية المتكاملة بأعلى مستويات الجودة

- إصدار معايير تميز خاصة بصحة الأم والطفل فى المنشآت الصحية تتكامل مع قواعد «اليونيسيف» وتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية

الصفحة الثالثة

- «معلومات الوزراء»: سياحة اليخوت مصدر مهم لزيادة تدفق العملات الأجنبية وتوفير فرص العمل

- المركز: 30 ألف يخت تجوب حوض البحر المتوسط سنوياً.. والعائدات العالمية تصل إلى 12 مليار يورو

- «الأوقاف» تحدد شروط «الاعتكاف» فى العشر الأواخر من رمضان

- رئيس القطاع الدينى: أكثر من 5 آلاف مسجد تستعد لاستقبال المعتكفين

- اتفاق لتمويل المرحلة الثالثة من محطة مياه الجبل الأصفر بـ61.5 مليون يورو

- «تنمية المشروعات» يطلق «عزيزة» لدعم أنشطة المرأة

- «رحمى»: المبادرة تركز على المشروعات الصناعية والإنتاجية والزراعية للمنافسة داخلياً وخارجياً

- «الإسكان والإنتاج الحربى» تتابعان تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

- ضغط البرامج الزمنية فى تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى لضمان دخولها الخدمة فى أسرع وقت

- .. و«الرى»: تدبير الأراضى لتنفيذ مشروعات خدمية بمراكز المبادرة

- «سويلم»: حسّنت المستوى المعيشى للمواطنين

- «الجزار»: القيادة السياسية تتابع المبادرة أولاً بأول و«مصطفى»: الاستغلال الأمثل للإمكانيات المحلية

الصفحة الرابعة

- وزير المالية: الموازنة الجديدة اهتمت بمحدودى الدخل وحزمة الحماية الاجتماعية بـ240 مليار جنيه للعام الحالى

- حققنا فائضاً أولياً 193 مليار جنيه فى 8 أشهر فقط من الموازنة الحالية بنسبة نمو أكثر من 4 مرات ونصف.. وإيرادات قناة السويس بلغت 114 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الماضية من الموازنة الحالية

- منظومة التأمين الصحى الشامل تنمو بخطوات ثابتة نحو تحقيق حلم كل المصريين لمد مظلة الرعاية الصحية الشاملة

- بلال الدوى يكتب: تحركات «رئيس الوزراء» لمواجهة الغلاء

- سحر الجعارة تكتب: لا تناقش ولا تجادل

الصفحة الخامسة

- خبير زراعة حيوية: 27 ألف جنيه ربح الفدان الواحد من القمح بعد قرار زيادة سعر التوريد

- د. محمد يوسف: مستهدف زراعة 4 ملايين فدان العام المقبل لرفع نسب الاكتفاء الذاتى و20 أردباً إنتاجية الفدان

- د. يسرى الشرقاوى: على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة

- رئيس لجنة الأدوية بالغرفة التجارية: الدواء البيطرى يحتاج قطاعاً مستقلاً داخل هيئة الدواء

- يوسف العبد: تفعيل دور الأطباء البيطريين يحمى الإنسان من 60% من الأمراض المعدية.. واتباع نهج «صحة واحدة» أساسى لتوقُّع الأمراض التى تنتشر بين الحيوان والبشر

- عزيزى «مربى الدواجن».. احذر الدواء فيه سم قاتل

- كبسولة بيطرية

الصفحة السادسة

- فتاوى.. حَقن الوريد بالجلوكوز لا يُفسد الصيام

- نصيحة طبية.. لمرضى تليف الكبد: الصيام تحت إشراف طبى.. والسحور بليلة وبطاطا وبطاطس

- هانى رمزى: صُمت رمضان مع زملائى فى الأهلى وشاركت جيرانى تعليق الزينة فى الشوارع وعشقت اللعب فى الدورات الرمضانية وسط الأجواء المبهجة

- حرصت على تبادل الزيارات مع زملائى وأصدقائى المسلمين ومشاركتهم وجبتَى الإفطار والسحور

- لا أتناول أى وجبات فى نهار رمضان.. ودُهشوا منى فى سويسرا وألمانيا بسبب «التوأم وكمونة»

- «تفسير القرآن العظيم» لـ«ابن كثير».. أعظم كتب التفسير

الصفحة السابعة

- «المتحدة» تواصل الإبداع الدرامى بـ5 مسلسلات جديدة لكبار النجوم

- عصام زكريا: من يشاهد ماذا؟

- «مليحة» مأساة الشعب الفلسطينى بكوكبة من أقوى النجوم.. و«جودر» يعيدنا إلى زمن دراما الفانتازيا

- نيللى كريم تعود للكوميديا بـ«فراولة».. و«بقينا اتنين» يناقش صدمة ما بعد الانفصال.. و«بدون سابق إنذار» عمل ملىء بالمشاعر الإنسانية.. وياسر جلال: مسلسلى يليق بالدراما المصرية وأظهر بشخصيتَى «شهريار وجودر»

- أحمد رفعت: «الشركة المتحدة» كيف ولماذا؟ (6).. البناء الكبير المتكامل

- نقاد: «المتحدة» قدمت موسمين للدراما بقصص مثيرة ومشوقة

الصفحة الثامنة

- رحلة حصاد «البابونج» في نهار رمضان «يا روايح الشهر الكريم»

- الشيف حسن: اتربيت على النيل والصيد روتينى الأسبوعى

- «إفطار المذيع الصغير».. غنوة وصورة للذكرى