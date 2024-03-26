ريتا حرب: لا أندم على تصريحاتي ضد طليقي.. بيغيروا من قوتي

أكدت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، أنها لم تندم على تصريحاتها ضد طليقها، الذي انفصلت عنه من فترة طويلة ولم يعد يتواصل مع أولادها.

وأضافت «حرب»، في حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، والمُذاع على شاشة «القاهرة والناس»، أنَّ أولادها أكثر نضجًا لكي يفهموا هذه التصريحات عن طليقها بطريقة سيئة، موضحة أن الأضواء والشهرة تجعلها في حالة من الضغوطات والأشياء الصعبة.

اللبنانية ريتا حرب: لا أحب عرض مشاكل حياتي للجمهور

وشددت اللبنانية ريتا حرب، على أنها لا تحب أن يرى الجمهور مشاكلها في الحياة ومرض أهلها وخسارتها الطويلة في الحياة أو انفصالها عن طليقها، منوهة بأنها لم تكن تريد أن تتحدث عن علاقتها بطليقها، ولكنها شعرت بتهكم من الجمهور عليها ولذلك ظهرت لكي تكشف الحقائق كاملة.