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دراما المتحدة

ريتا حرب: «أحب التمثيل أمام يسرا وعادل إمام وأحمد السقا»

كتب:

عمرو هلال
06:54 م | الإثنين 25 مارس 2024
ريتا حرب

ريتا حرب

أكدت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، أنها تحب أن تجسد في أعمالها الشخصية والأدوار الشخصية الشعبية في مصر، موضحة أنها تريد أن تخوض العديد من التحديات، وتشارك في العديد من الأعمال الفنية المختلفة.

أوضحت خلال حوار مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن الممثلة الجيدة هي من تمتلك القدرة على المشاركة، في العديد من الأعمال المختلفة.

المشاركة في مسلسلات مصرية

ونوهت «حرب»، إلى أنها تريد المشاركة في العديد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية في مصر خلال الفترة المقبلة، كخطوة للأمام تساعدها في تكوين شعبية كبيرة بمصر.

وشددت على أنها من بين العديد من النجوم في مصر، الذين يرغبون في التمثيل أمام  يسرا وعادل إمام ويحيى الفخراني وأحمد السقا.

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بقلم عمرو هلال