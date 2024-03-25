ريتا حرب: لا أفكر في الارتباط مرة أخرى.. وأريد سندا عاطفيا لا سيطرة

أكدت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، أنها لم تتعرض للخيانة لمرتين فقط، ولكن لأكثر من ذلك، وهو ما أدى إلى الطلاق.

شددت «حرب»، خلال حوار مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، على أنّ قرار زواجها مرة أخرى من عدمه ليس له أي علاقة بالخيانة، مشيرة إلى أنه في المطلق الراجل خائن بشكل عام، وهناك رجل خائن ولكنه لبق وذكي، وهناك خائن لا يقدر على إخفاء هذه الخيانة.

الرجال يخافون من الزوجة القوية

وتابعت: «شكيت في زوجي مرتين.. في حاجة اتغيرت وعرفت أنه بيخوني»، مشددة على أنها لم تتزوج للعديد من الأسباب، وهو أن الرجال يخافون من الزوجة القوية التي تحقق نجاحها وذاتها ومحبوبة من الجميع، منوهة إلى أنها تعيش مسؤولية كبيرة، وليس هناك من يكون لديه القدرة على تحمل هذه المسؤولية.

وأوضحت أنها تحتاج للرجل في حياتها ولكن لا تفكر في الارتباط، وتريد أن يكون لديها سندًا عاطفيًا ويكون هناك مشاركة في الأفكار مع بعضها البعض، ولكن من ناحية أخرى ترى أن الزواج هو أسر وسيطرة عليها ومنع من الشغل ولديها هذا الصراع في حياتها.