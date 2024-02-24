ريتا حرب تكشف سبب طلاقها: كنت حمارة.. ومكانش بيمارس دوره كأب

كواليس وأسرار كثيرة كشفتها الممثلة والإعلامية اللبنانية ريتا حرب، خلال حلولها ضيفة في برنامج «عندي سؤال» الذي يقدمه الإعلامي محمد قيس، عبر منصة «المشهد»، دارت حول حياتها الشخصية وعلاقته بطليقتها، ومدى توفيقها في العلاقات العاطفية، إلى جانب الحديث عن طفولتها وعلاقتها بوالديها.

نعم في حياة ريتا حرب

بدأت الممثلة والإعلامية اللبنانية ريتا حرب حديثها خلال برنامج «عندي سؤال» بالإشارة إلى النعم التي تشعر بالامتنان لوجودها في حياتها، وجاء في مقدمتها الصحة، ابنتاها، أشقاؤها، عملها، ورضا أهلها عنها، لافتة إلى أنها رغم ذلك فإنها تشعر بالخوف من المستقبل وعدم الاطمئنان، وأن ذلك يقلل من إحساسها بالفرح في حياتها بشكل عام.

من التصريحات المفاجئة والحزينة التي قالتها الممثلة اللبنانية هو أنها لم تكن ذكية في الحب، وهو ما عبرت عنه قائلة «لأني حمارة»، لافتة إلى أن من أبرز أسباب انفصالها عن زوجها هو عدم قيامه بدور الأب كما يجب أن يكون تجاه ابنتيه: «ما كان لاعب دور الأب مظبوط»، وأن ابنتيها الآن لا تعرفان شيئًا عن والدهما.

طفولة أفقدتها الحرب جمالها

كما عادت ريتا حرب بذاكرتها إلى مرحلة الطفولة، موضحة أن مشاهد الحرب التي عاصرتها في أثناء طفولتها، وأبرزها انفجار مدرستها واستشهاد صديقتها التي شاركتها اسم «ريتا» أيضًا هي أكثر ما يسيطر على عقلها مقارنة بـ ذكريات الطفولة الجميلة الهادئة الأخرى: «أنا بحس إني انحرمت من طفولتي بسبب الحرب، ما كانت طفولة واو، إنما عادية، كنا ماديا حالتنا متوسط وعايشين مرتاحين، بس وضع البلد والحرب ما كان في مجال متل اليوم».

علاقة ريتا حرب بوالدها

وعن علاقتها بوالديها، أوضحت ريتا حرب أنها في أثناء طفولتها كانت والدتها هي الأقرب بالنسبة لها، وكانت بمثابة صديقتها المقربة التي تحكي لها كل شيء، وأنها بعد ما كبرت وتزوجت بدأت تقترب من والدها بشكل أكبر: «ماما عصبية وهو رايق كتير وهيك كتير حكيم متل ما بيقولوا لأن هو بيقرأ كتير وبيألف كتب كمان فكتير عنده هذا البُعد»، وأنها في حال تعرضها للانتقادات في عملها، تلجأ للحديث مع والدها، لتنتقل من حالة الغضب تجاه هذه الانتقادات لحالة الرضا والقبول: «أطلع من القعدة مع بيي أكلم الصحفي أشكره وأقوله ميرسي وعيتني على كذا وكذا، ونصير أصدقاء».