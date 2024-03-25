ريتا حرب: «اتسرعت بزواجي المبكر.. خلصت كل حاجة بدري»

أكدت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، أنها تسرعت عندما تزوجت مبكرًا، موضحة أنها لا تفضل الزواج المبكر ولكن هناك العديد من الأشخاص الذي يعارضونها في هذا الرأي.

قطعت العديد من المراحل

وتابعت «حرب»، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، :«أنا خلصت كل حاجة بدري.. اتجوزت وأنجنت وتطلقت في عمر صغير»، مشددة على أنها تحب أن يعيش الإنسان كل عمر في حياته ويعطيه حقه، ولكنها قطعت العديد من المراحل.

وأوضحت أنها على المستوى العملي والفني أعطت كل مرحلة في حياتها وقتها الخاص، كما أن كل مرحلة في حياتها المهنية كانت تمهيد للمرحلة الثانية والنجاح المقبل، منوهة بأن لديها عدة مواهب واستثمرتها بطريقة خفيفة وصحيحة وكان سبب نجاح، مشددة على أن كل الأعمال التي قامت بها جميعها صحيحة وجيدة.

وأشارت إلى أنها أحبت كل الأعمال التي شاركت فيها وكل المهن التي مارستها، مشددة على أنها تحب الإعلان والإعلام أيضًا والتمثيل، ولكن تشعر بنفسها بالتمثيل وأنها تمثل أدوار مختلفة وهي ما يشبه شخصيتها الحقيقية.