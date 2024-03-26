ريتا حرب: مصر بوابة أي فنان للنجاح في العالم العربي كله

أكدت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، أن تجربتها في العمل الفني والإعلامي مع 100 مليون مصري شيء كبير، موضحة أن مصر بلد كبيرة وتحقيق النجاح بها أمر صعب جدًا.

النجاح في مصر إنجاز كبير جدا

وأشارت «حرب»، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أن النجاح في مصر إنجاز كبير جدًا بها 100 مليون مواطن، مشددة على أن تحقيق النجاح في مصر هي شطارة وطريق للنجاح في كل الوطن العربي.

حب 100 مليون مواطن مصري

ونوهت الفنانة اللبنانية بأن حب الجمهور المصري المكون من 100 مليون مواطن لها يمثل شيء كبير وأمر مرعب ايضًا بالنسبة لها، مؤكدة أن النجاح في مصر هو المؤهل للفنان للنجاح في كافة البلدان العربية الأخرى.