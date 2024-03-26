ريتا حرب: لا أستبعد الذهاب لطبيب نفسي

قالت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، إنها لم تذهب في فترات سابقة لطبيب نفسي لكي يعالجها ويحل مشكلاتها وأزماتها التي مرت بها طوال حياتها، والمراحل المختلفة من وفاة والدها وطلاقها عقب وفاة والدها مباشرة.

حرب: فكرت بالذهاب لطبيب نفسي

وأضافت «حرب»، في حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، والمُذاع على شاشة «القاهرة والناس»، أنها فكرت في الذهاب لـ طبيب نفسي بعد تعرضها لحادث ما، ولكن غير قادرة على الجلوس أمام شخص وتحكي له كافة تفاصيل حياته، موضحة أنها بحاجة لهذا لأنها مرت بالعديد من التفاصيل المهمة في حياتها.

مستعدة للذهاب إلى عيادة طبيب نفسي

شددت ريتا حرب على أنها من الممكن أن تذهب لطبيب نفسي لكي تتخطى الأزمات والصعوبات التي تمر بها، فقد تذهب بالتوقيت المحدد والمناسب.