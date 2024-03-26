مسلسل جودر الحلقة الأولى.. شهريار يبارز حارسه ويبحث عن عروس

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل جودر، بطولة ياسر جلال، وذلك بمبارزة بالسيف بين شهريار وبين أحد حراسه، وأثناء مبارزته لهذا الشخص كان يتذكر مشهد خيانة، ما جعله يبارز بقوة حتى كاد يقتل الشخص الذي كان يبارزه، ليظهر لنا من خلال هذا المشهد السبب في عنف شهريار لقتل الفتيات بعد زواجه منهن.

شهريار يبحث عن عروس في مسلسل جودر الحلقة الأولى

وبعد أن انتهى جودر من تلك المبارزة في مسلسل جودر الحلقة الأولى، دخل إلى مقر العرش الخاص به، ثم جلس عليه ليطلب من الوزير الخاص به أن يقوم بالانتهاء من ما طلبه، ليشرح له أنه طلب منه إيجاد عروس له، ليخبره الوزير وذراعه الأيمن بأنه لم يعد هناك فتيات في المدينة بعد، إذ أنه تزوج كافة الفتيات وقام بقتلهن، ليخبره أن الفتيات لم تنته بعد، فهناك فتاة تدعى دينا زاد وفتاة أخرى تدعى شهرزاد، لنكتشف أنهما فتيات الوزير الذي طلب منه الرحمة بفتياته.

ياسمين رئيس تتزوج شهريار في مسلسل جودر

وعندما أخبر الوزير ابنتيه بما يرغب فيه من الزواج من ابنتيه في مسلسل جودر، طلبت منه ياسمين رئيس في دور شهرزاد أن تتزوج به هي، رغبة منها في أن تقوم بمساعدته على الشفاء من زواج الفتيات وقتلهم مع طلوع الفجر، لتتزوج به شهرزاد.