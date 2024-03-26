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دراما المتحدة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 16.. الأسمنت أحدث الطرق الطبية عند دكتور ربيع

كتب:

ياسمين محمود
07:33 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
مشهد من المسلسل.

مشهد من المسلسل.

كشف الدكتور ربيع «بيومي فؤاد» خلال الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي 8 والذي يعرض على قناة on عقب أذان المغرب، أحدث طرق الطب في علاج الكسور.

أحداث الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي 8

وخلال تجبيس الدكتور ربيع لقدم مربوحة بعد كسر قدمها، كشف للكبير أن أحدث طرق علاج الكسور هي الأسمنت وليس الجبس، وقد جاءت هذه الفكره لدكتور كان يعمل في شقته «صنايعيه واحد منهم تم كسر قدمة، ولم يجد وقتها مكاان يعالجه واضطر أن يستخدم الأسمنت لعلاج قدمة، وأثناء عودة الصنايعي إلى منزلة اصطدمت به سيارة نقل عليها تمثال من الجبس تم تحطيمة في الحادث، ولكن الأسمنت الموجود على رجل الصنايعي لم يتأثر، وأثبتت التجربة أن الأسمنت أقوى من الجبس».

مواعد إعادة الحلقة 16 مسلسل الكبير أوي 8

ويُعاد على قناة on الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي في تمام الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، ومرة أخرى في تمام الساعة 3 مساءً، فضلًا عن عرض حلقات المسلسل عبر منصة WATCH IT.

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