مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 16.. أحمد مكي يخوض مغامرة جديدة

تنطلق مساء اليوم على قناة on عقب أذان المغرب مباشرة، حلقة جديدة من مسلسل الكبير أوي 8، ويخوض فيها أحمد مكي «الكبير أوي» مغامرة كوميدية جديدة.

أحداث الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 8

وحققت الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 8 لأحمد مكي، نجاحًا كبيرًا، وأشاد بها الجمهور، إذ كانت تحكي عن العفريتة لوجي «شيماء سيف» التي ظهرت في دار الكبير بعد تعويذة قالها نفادي «حاتم صلاح» بالصدفة.

وتخبر لوجي، الكبير أوي، أنها زوجة شقيق جده عرفيًا، وأتت لتبحث عن ورقة الزواج العرفي لتعود لأهلها، ويبدأ الكبير في البحث عن ورقة الزواج العرفي داخل غرفة شقيق جده «الكبير هبل»، ليكتشف في النهاية أن الموضوع مجرد مقلب فيه، ليثور ويشعر بالغضب ويُحضر البندقية ويهدد جميع الحضور بعدم إذاعه المقلب في أي قناة.

ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8

وضم مسلسل الكبير أوي 8، عددًا من ضيوف الشرف وهم: صفاء الطوخي في دور الشمامة من عالم الجن، ومحمد ثروت مساعد الشمامة، وأمينة خليل التي ظهرت بشخصيتها الحقيقية، وشيماء سيف صاحبة دور العفريتة لوجي.