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دراما المتحدة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 16.. كسر قدم مربوحة

كتب:

ياسمين محمود
06:54 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

بدأت الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي8، بسقوط مربوحة من على السلم وكسر قدمها ويقوم دكتور ربيع بعلاجها.

وكانت مربوحة في بداية الحلقة تحضر الفطار للكبير وأولاده وهي تتحدث في التليفون، وفجأة سقطت من على درجة سلم وفي يدها أطباق الطعام.

وذهب الكبير بصحبة مربوحة إلى الدكتور ربيع ليقرر أن مربوحة كسرت قدمها ولابد من «أسمنتها» بدلا من تجبيسها، وهذا أحدث أسلوب في الطب، وطلب الكبير منه أن يجري لها أشعة ولكنه رفض بحجة أن الأشعة تندرج تحت مسمى الطب البدائي. 

ويحضر المساعد الخاص به أسمنت ويقوم ربيع بوضعه على قدم مربوحة، ويخبر الكبير أنه في العادة يرفض العمل في أسمنت القدم في النهار خوفا من الحي.

أبطال الحلقة16 من مسلسل الكبير أوي8

ويشارك في الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي 8، أحمد مكي ورحمة أحمد و بيومي فؤاد و مصطفى غريب.

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بقلم ياسمين محمود