معلومات عن رياضة «سكاي دايفينج».. ذكرها هجرس في مسلسل الكبير أوي 8

خلال أحداث الحلقة 15 من مسلسل الكبير، قامت شيماء سيف، وتشارك في أحداث المسلسل كضيف شرف، بتعليق «هجرس» في الهواء بخدعة منها، وفوجئ «الكبير» قائلًا لـ«هجرس» إنه سيطلب منها إنزاله، لكنه رفض قائلًا: «دي سكاي دايف بـ400 درهم في دبي».

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن سكاي دايف، بعد ذكرها في أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 15، بحسب شبكة «CNN»:

معلومات عن Sky Diving

- سكاي دايف أو Sky Diving، وهي لعبة الهبوط بالمظلات.

- تعد من أمتع ألعاب الهواء ومن رياضات المغامرة.

- يجب لممارستها التحلي بالشجاعة، إذ يقفز من طائرة أو مرتفع عالي في الهواء.

- يرتدي من يمارس اللعبة مظلة، تفتح بعد القفز، وهي رياضة خطيرة.

- يمكن القفز من ارتفاع 10 آلاف متر.

- تنقسم إلي القفز بالمظلة أو «الباراشوت»، وهو آمن وأكثر سهولة، إذ تُفتح المظلة بمفردها.

- وهناك نوع آخر وهو القفز الحر، ويمارسه المحترفين، فتعتمد المظلة على صاحبها إذ يقوم بفتحها يدويًا.

- يمكن ممارسة سكاي دايفينج في الغردقة وشرم الشيخ والأهرامات، ويمكن الحجز من خلال برامج الرحلات بأسعار متفاوتة.

- وبحسب «سكاي دايفنج إيجيبت» يبلغ سعر الرحلة ما يقرب من 2500 دولار أمريكي.

- شهد مهرجان العلمين الجديدة 2023 ممارسة رياضة سكاي دايفينج.

أحداث مسلسل الكبير أوي 8

وشهدت الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يذاع علي قناة on عقب آذان المغرب مباشرة، أحداث عديدة، وذلك بعد محاولات الكبير إنقاذ جوني وطبازة من قبضة العفريتة لوجي.

وانتهت الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 8 على دخول الكبير غرفة الكبير هبل المهجورة؛ للبحث عن عقد الزواج العرفي، الذي يخص العفريتة لوجي، التي حضرها نفادي بالخطأ ليلة الاحتفال بالهالوين في دوار الكبير أوي.