إمام مسجد الحسين: دعيت ربنا ورزقني ببنت بعد تأكيد الأطباء استحالة الأمر

قال الشيخ مصطفى عبدالسلام، إمام مسجد الحسين، إنه كان في يوم من الأيام بمسجد سيدنا الحسين بمفرده، وتذكر سيدنا زكريا، وكان يطلب من الله الذرية، ورزقه الله بالذرية بعد أن دعا الله في المحراب، متابعًا: «فنادته الملائكة وهو يصلي في المحراب»، فذهب الإمام ليتوضأ ويجلس بالمحراب لعل الله يرزقه بابنة صالحة.

وأضاف عبدالسلام، خلال حواره ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على «راديو 9090»، أنه في هذا الموقف، وضع صورة سيدنا زكريا في ذهنه وهو يتوسل إلى الله في المحراب، وهو جالس يتوسل أن يرزقه الله بولد بعد دعاء 80 عاما.

إمام الحسين يطلب مكافأة من الله

وتابع: «قولت يا رب، قد تعبت في شهر رمضان، وأحتاج إلى مكافأة، ومكافأتي هي أخت لابني آدم، أنا ما ليش غيرك يا رب، وأتعشم في كرمك، وقال كل الدكاترة يستحيل أن تنجب زوجتي، لكن يا رب لا يستحيل معك شيء».