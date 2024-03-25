عدلي القيعي لـ«كلم ربنا»: «ربنا هو المخطط الأعظم في حياتي»

قال الكابتن عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، إنه لابد أن يكون هناك قبول بقضاء الله وقدره، مشددا على أنه من الممكن أن تنتهي علاقة أو وظيفة أو صفقة، لكن يأتي عوض الله عليك.

الرضا والقبول من الأشياء المهمة

وأوضح «القيعي»، خلال حواره ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أن الرضا والقبول من الأشياء المهمة لكي يأتي عوض الله إليك خلال مرورك بأي أزمة أو محنة، مشددا على أن الرضا هو مفتاح السعادة في حياتنا، متابعا: «ربنا هو المخطط الأعظم لحياتي».

وأشار إلى أنه لم يخطط لأي شئ في حياته؛ إذ أنه ولد لأسره من كفر الزيات وكان والده يزرع الأرض، منوها إلى أنه عاش في منزله جده الشخصية المثقفة والمفكرة في حدائق القبة.