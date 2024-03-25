عدلي القيعي لـ«كلم ربنا»: المحنة امتحان من الله.. والصبر دليل الإيمان

أكد الكابتن عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، أن الله في حياة كل الناس وحياته أيضا، موضحا أنه يحاول أن يكون مؤمنا عن حق، مشيرا إلى أنه مؤمن بالقدر وأن الله لا يفعل شئيا إلا لخير البشر والمسلمين.

وأوضح «القيعي»، خلال حواره ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أنه عند التعرض لمحنة لا بد أن نحمد الله عليها، مشددًا على أن هذه المحنة هي امتحان والامتحان يكون خير لنا.

الصبر هو دليل الإيمان

وشدد على أن الصبر هو دليل الإيمان، ولا بد أن يكون مقترنا بالرضا، والرضا هو عبادة صعبة، مؤكدًا أن الرضا قرار يخص الشخص نفسه ويمارسه، ويعطي حالة من الاستقرار النفسي والقبول بقضاء الله.

وتابع: «لا يجب أن نفكر في الشخص الأفضل منا.. فحياتنا أفضل من حياة بعض الأشخاص».