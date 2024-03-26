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دراما المتحدة

إمام مسجد الحسين لـ«كلم ربنا»: علاقتي بالله كبيرة.. وينصفني دائما

كتب:

حسن سمير
07:18 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
الشيخ مصطفى عبد السلام

الشيخ مصطفى عبد السلام

قال الشيخ مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد الحسين، وأحد علماء وزارة الأوقاف، إنه تحدث مع ربنا كثيرًا، ولكن علاقته به سرية لأنه تعود أن لا يتحدث عن أسراره مع أي شخص، موضحا أن وقت الأزمات يذهب إلى الله ويتحدث معه: «كأنه موجود وسامعني».

الأشخاص لم يقدموا الحلول 

وأضاف الشيخ مصطفي عبد السلام خلال برنامج «كلم ربنا» تقديم الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، عبر راديو 9090: «أكثر شيء في حياتي بعشقه وبحبه أن أذهب لربنا كي أتحدث معه، لأني بشعر أن لي ظهر وسند»، لافتًا إلى أنه إذا تحدث عن أزماته أو مشاكله لأي شخص يشعر أنهم لم يقدموا له أي شيء».

التحدث إلى الله عند التعرض لمشكلات 

وتابع أنه عندما يواجه أي مشكلة يذهب إلى الله ليتحدث معه ويجد الحل في أقرب وقت: «عمري ما ذهبت له إلا ونصفني وأجد عنده الكثير من الحلول».

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