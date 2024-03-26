نزار الفارس: «حلقتي مع حورية فرغلي كانت جميلة وهي فنانة راقية»

قال الإعلامي العراقي نزار الفارس، إنّ الفنانة حورية فرغلي وافقت على محتوى الحلقة التي جمعتهما، موضحًا: «عملنا حلقة جميلة جدا للمشاهد العراقي والمشاهد العربي.. ما عملنا شيء غلط».

الفارس: لقائي مع حورية فرغلي كان جيدا

وأضاف الفارس في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار، «الحلقة كانت حلوة والمشاهد كان راضيا وأنا راضٍ كذلك، وعملنا أحلى شيء مع بعض».

الفارس: خطبت حورية فرغلي حقيقي في برنامجي

وتابع الإعلامي العراقي: «أنا خطبت حورية فرغلي حقيقي في برنامجي، وإن كان ده شيء حقيقي أو غير حقيقي فدي حاجة بيني وبين نفسي وبيني وبين حورية وده شيء لا يخصك، ولو أسأت لها لما استقبلتني في بيتها أكثر من مرة، هي إنسانة راقية وبالتالي، لم تحصل مني على مقابل، وكنا زي السمن ع العسل».