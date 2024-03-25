نزار الفارس عن تصريحات سعد الصغير ضده: «زعلان مني لأني أحرجته كتير في الحلقة»

رد الإعلامي العراقي نزار الفارس على تصريحات الفنان سعد الصغير ضده بسبب ظهوره معه في برنامجه، والتي زعم خلالها أنه لم يتلق مقابلا ماديا للظهور معه، كما أنه غيّر الكثير من التصريحات التي أدلى بها عن طريق المونتاج.

الفارس: مستعد للوقوف أمام القضاء المصري

وأوضح نزار الفارس في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «هو غاضب لأنني أحرجته كثيرا في الحلقة، وأنا أؤكد أن كل ما قاله هو إجاباته وليست مونتاج، وإن كنت قمت بمنتجة الحلقة فأنا مستعد للتقاضي والوقوف أمام القضاء المصري».

نزار الفارس: دفعت فلوس لسعد الصغير

وتابع الإعلامي العراقي: «أنا دفعت فلوس لـ سعد الصغير، وهو من طلب أن أصور عنده في البيت، كل الفنانين الذين صورت الحلقة في منازلهم هم من طلبوا ذلك، والدليل على ذلك أنني أجرت فيلا لفيفي عبده، ما يعني أن كلام سعد الصغير غير صحيح».