«آداب كفر الشيخ» تحتفل باعتماد برامجها من هيئة ضمان جودة التعليم

نظمت كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حفلاً لتكريم أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالكلية، لدورهم الفعال لتأهيل برامج الكلية للاعتماد، وتكريم الأمهات المثاليات بالكلية.

جاء ذلك، بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أبو والي، مدير مركز ضمان الجودة، والدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالكلية.

كلية الآداب تحتفل بتأهيل برامجها للاعتماد

وهنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، جميع منسوبي كلية الآداب وفريق الجودة والجهاز الإداري والطلاب لاعتماد برامجها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، واستيفاء كافة المعايير القومية المؤهلة للحصول عليها، مؤكداً أنّ الاعتماد يؤكد وصول الكلية إلى مستوى الجودة في التعليم والبحث العلمي، ويُعد تكليلاً للجهود المبذولة من قبل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وحرصهم الحفاظ على اعتماد الكلية.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أنّ الجامعة تواصل تحقيق الإنجازات والنجاحات المتميزة، من خلال حصول كلياتها على الاعتماد الأكاديمي في سبيل تحقيق التميز والتطوير المستمر بما يضمن تحقيق الرقي والتقدم للجامعة، لافتاً إلى حرص الجامعة الدائم على تطوير برامجها التعليمية لتأهيل خريجها وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لمواجهة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، منوهاً أنّ الجامعة تعمل وفقاً لخطة استراتيجية تستهدف تأهيل جميع برامجها للاعتماد الدولي من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، موجهاً الشكر لكلية الآداب، ومركز ضمان الجودة بالجامعة لجهودهم المتواصلة لتأهيل برامج كليات الجامعة للحصول على الاعتماد.

رفع كفاءة القدرات المادية والبشرية

وأوضح رئيس الجامعة، أنّ جودة التعليم مسؤولية مجتمعية، وإتقان في العمل وريادة وامتياز في عمل الأشياء وثقافة ينبغى أنّ تتبناها المؤسسة، مردفاً أنّ حصول برامج كلية الآداب على الاعتماد يأتي في ضوء تطبيق الكلية للخطة الاستراتيجية لجامعة كفر الشيخ، وأعمال التطوير، ورفع كفاءة القدرات المادية والبشرية التي تشهدها الكلية، موجهاً الشكر لوحدة ضمان الجودة بالكلية لتوفير الاحتياجات اللازمة للبرامج للتأهيل للاعتماد.

وقال الدكتور محمد أبو والي مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، أنّ جامعة كفر الشيخ تهدف إلى التحسين المستمر ليشمل جميع عناصر النظام التعليمى، لذلك يجب أنّ يؤمن جميع العاملين فى المؤسسات التعليمية بتبني تطبيق الجودة وبذل ما يمكن لبلوغ أهدافها، مضيفاً أنّ جودة التعليم تعبر عن جوهر العملية التعليمية، كما أنّ الثورة التكنولوجية وثورة المعلومات التى تواجه العالم جعلت نظام الجودة الشاملة هي الحل الأمثل لمواجهة جميع تحديات ومشاكل مجتمع المعرفة، وأصبح على كافة المؤسسات التعليمية بشكل خاص الارتقاء بمخرجاتها وجعلها تُنافس وتحاكي الواقع الذي نعيش فيه.

اعتماد برامج كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ

ومن جانبه، وجّه الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب، الشكر للدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ونواب رئيس الجامعة، ومدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والكلية، وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري على دورهم في توفير الاحتياجات اللازمة للكلية لاعتماد برامجها بعد أنّ استوفت كافة المعايير الأكاديمية.

وفى سياق متصل شهدت الاحتفالية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ تكريم قيادات الجامعة والكلية ومسئولي الجودة بالكلية والأمهات المثاليات بالكلية.