محمد الدرة حاضرا في الحلقة الأولى من مسلسل مليحة الداعم لفلسطين

بدأت اليوم الحلقة الأولى من مسلسل مليحة الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في السباق الرمضاني لعام 2024 من بطولة دياب؛ لدعم القضية الفلسطينية.

محمد الدرة حاضرا في الحلقة الأولى من مسلسل مليحة

وكان الملفت للانتباه في الحلقة الأولى من مسلسل مليحة ظهور الشهيد محمد الدرة ووالده في أول مشهد من لقطات الحلقة في مشهدهم الشهير أثناء اختباء جمال الدرة وراء برميل أسمنتي وورائه ابنه محمد ليحتميا من إطلاق النار من قبل الاحتلال الصهيوني، ولكن محمد الدرة استشهد في لقطة خلعت القلوب وظلت عالقة في أذهان العالم أجمع.

يذكر أن مسلسل مليحة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم دياب وميرفت أمين وأمير المصري وعل الطيب وأشرف زكي وسيرين خاص وحنان سليمان وماجدة زكي وعدد آخر من الفنانين وهو من ـأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.