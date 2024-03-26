مع بداية عرض مسلسل مليحة.. اعرف عادات وتقاليد الفلسطينيين في رمضان

يبدأ اليوم عرض مسلسل مليحة، ضمان السباق الرمضاني 2024، والذي يدور في إطار تشويقي حول قصة الفتاة الفلسطينية «مليحة» التي اضطرت للهجرة مع أسرتها من فلسطين إلى ليبيا، بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وتدمير الاحتلال لمنزلهم، ورغم ذلك تظل مُتمسكة بالأمل في العودة إلى دارها في فلسطين.

عادات شعب فلسطين في رمضان

وفي ضوء رغبة وحماس الجمهور، على منصات التواصل الاجتماعي، لمُتابعة أحداث مسلسل مليحة خلال النصف الثاني من شهر رمضان المُبارك، نستعرض في السطور التالية أبرز عادات وتقاليد الشعب الفلسطيني خلال شهر رمضان، بحسب ما نشره موقع مركز المعلومات الوطني الفلسطيني

الإفطار الجماعي للأسرة

تعتاد الأسر والعائلات في فلسطين التجمع ودعوة الأهل والأصدقاء؛ لتناول الإفطار سويًا، وهي عادة يتفقون فيها مع الشعب المصري ما يزيد من قوة التلاحم بين أفراد العائلة.

انتشار موائد الرحمن

يعمل رجال الخير والمؤسسات الخيرية المحلية والعربية على إقامة موائد الرحمن في شوارع فلسطين لإطعام المحتاجين.

الإكثار من الصدقات

يعتاد الفلسطينيون على الإكثار من الصدقات وإرسال الطعام إلى الجيران والأصدقاء والأسر المحتاجة.

إعداد الحلويات

تبتكر النساء الفلسطينيات في صنع أصناف الحلويات الرمضانية التي تشتهر بها فلسطين مثل المعمول والكنافة وعيش السرايا والبقلاوة.

إقامة الحفلات العائلية

تعتاد العديد من العائلات دعوة أقاربها وأصدقائها لإقامة السهرات الليلية والحفلات من خلال الاستمتاع بالعزف على العود والطبل وإنشاد الأهازيج الشعبية، والاستماع إلى الطرائف والنوادر من بعضهم البعض.

موعد عرض مسلسل مليحة

ويمكن متابعة مسلسل مليحة اليوم على قناة ON في تمام الساعة 11:30 مساء، وكذلك على قناة CBC في تمام الساعة 6:05 فور أذان المغرب، على أن تعاد الحلقة في تمام الساعة 9:45 صباحا، كما يعرض مسلسل مليحة عبر شاشة قناة الحياة في تمام الساعة الـ 11:15 مساء، على أن تكون الاعادة الأولى في تمام الساعة 8:15 صباحا، والاعادة الثانية في تمام الساعة الخامسة صباحا.