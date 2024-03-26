موعد إعادة مسلسل مليحة على قناة ON E وcbc الحلقة 1 اليوم

هي القضة الأكثر حديثا على الساحة حيث تشغل القضية الفلسطينية بال المسلمين والعرب في كل مكان ومعاناة الأهالي في غزة جراء الحرب، وهو ما يجسده مسلسل مليحة وكيف يتناول قضية التهجير، ونعرض فيما يلي موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة 1على قناة ON E وcbc الليلة.

وفي السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل مليحة على قناة ON E وcbc الحلقة 1، ويتناول المسلسل القضية الفلسطينية والصراع المستمر منذ أكثر من 76 عاما منذ حرب 48 ووعد بلفور الذى سمح بالاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة الأولى

ويأتي موعد إعادة مسلسل مليحة على قناة ON E وcbc الحلقة الأولى في الأوقات التالية:

- إعادة المسلسل على قناة cbc ستكون في تمام الساعة 9:45 مساء.

- موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة 1 على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة للمرة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

- موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة 1 على قناة ON E في تمام الساعة 8:15 صباحًا.

قصة مسلسل مليحة

تدور أحداث مسلسل مليحة حول الفتاة الفسلطينية مليحة التي عانت من التهجير مع أسرتها في طفولتها من فلسطين، إذ انتقلت الأسرة لتعيش في ليبيا، ثم تقرر مليحة العودة مرة أخرى إلى فلسطين من خلال المعابر المصرية، المسلسل بطولة كل من دياب وميرفت أمين وعلي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي.