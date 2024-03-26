مسلسل مليحة الحلقة الأولى.. رواية تاريخية عن احتلال إسرائيل لفلسطين

بدأ مسلسل مليحة الحلقة الأولى، بسؤال مهم من الحفيد لجده «ليش إسرائيل بتضرب في فلسطين؟»، ليروي الجد تفاصيل القصة منذ أعوام مديدة، حيث كانت فلسطين آمنة مطمئة يعيش فيها المسلمون والمسيحين واليهود بدون كره ويتوجهون إلى الله، لا يحملون ضغائن لبعض، موضحا لحفيده أن الكره كان في الجانب المقابل لدي الغرب، فكرههم لليهود، دفع اليهود في أوروبا للبحث عن وطن لهم وتزعم هذه الفكرة هيرتزل وقرر أن يكون وطنهم في فلسطين.

مسلسل مليحة الحلقة الأولى

ووافقت أوروبا على هذا الاقتراح للتخلص من شرور اليهود، كما وعدهم هيرتزل أن اليهود سوف يحمون مصالح أوروبا والغرب في الشرق الأوسط الممتد بين آسيا وإفريقيا، وبدأت الهجرة إلى فلسطين، ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية تغيرت الأمور وأصبح الفلسطينيون يصارعون من أجل أراضيهم.

مليحة هاجرت إلى ليبيا مع الانتفاضة الثانية 2000

وخلال مسلسل مليحة الحلقة الأولى، تعيش مليحة التي تجسد دورها الفنان سيرين خاص، بصحبة أسرتها في ليبيا وتبدأ أحداث المسلسل عام 2012، وتعمل ممرضة في أحد المستشفيات الحكومية، ويحبها الجميع، وتحب عائلتها، حيث تقضي وقتها ما بين العمل في المستشفى ورعاية أسرتها والمساعدة في تجهيز الطعام وما إلى ذلك، لكن يراودها حلم العودة إلى بلدها.

الانتفاضة الثانية عام 2000

سلط مسلسل مليحة الحلقة الأولى الضوء على الانتفاضة الثانية عام 2000، التي شهدت صراعت مريرت بين الفلسطينيبن والإسرائيليين وعلى أثرها اضطرت أسرة مليحة للهجرة إلى ليبيا، ولا تزال مليحة تتذكر هذا اليوم الذي خرجت فيه من فلسطين وهي طفلة صغيرة تحمل دميتها وتحتفظ بها حتى الآن، وترغب في العودة إلى فلسطين خاصة أنها لا تجد راحتها في ليبيا.