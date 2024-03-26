موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل مليحة على قناة CBC وON E الليلة

موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل مليحة على قناة CBC وON E، إذ أنه من مسلسلات فئة الـ15 حلقة، ويبدأ عرضه الليلة مع بداية النصف الثاني من شهر رمضان، وتدور أحداثه حول القضية الفلسطينية، ويعرض على أكثر من قناة فضائية وفى مواعيد مختلفة.

موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل مليحة على قناة CBC وON E

ومع موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل مليحة، يكشف المسلسل الكثير عن القضية الفلسطينية والصراع المستمر منذ أكثر من 76 عاما منذ حرب 48 ووعد بلفور الذى سمح بالاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وتأتي مواعيد العرض على النحو التالي:

- موعد مسلسل مليحة الحلقة الأولي على قناة cbc الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

- موعد عرض مسلسل مليحة الحلقة الأولي على قناة الحياة الساعة 11:15 مساءً، والإعادة للمرة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة للمرة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

- موعد عرض مسلسل مليحة الحلقة الأولي على قناة ON E الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

- موعد عرض مسلسل مليحة الحلقة الأولي على تطبيق وواتش إت من الساعة السادسة مساء.

قصة مسلسل مليحة

تدور أحداث مسلسل مليحة حول القضية الفلسطينية من خلال الفتاة مليحة التي عانت من التهجير مع أسرتها في طفولتها من فلسطين، جراء التعرض لقصف عنيف، إذ انتقلت الأسرة لتعيش في ليبيا، ثم تقرر مليحة العودة مرة أخرى إلى فلسطين من خلال المعابر المصرية، المسلسل تأليف رشا الجزار وإخراج شريف عرفة وبطولة كل من دياب وميرفت أمين وعلي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي.