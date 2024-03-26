ملخص الحلقة 16 من مسلسل بيت الرفاعي.. هل تورط أمير كرارة في قتل عمه؟

بدأت، منذ قليل، أحداث الحلقة 16 من مسلسل بيت الرفاعي، الذي يشارك من خلاله الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني لعام 2024، ويقدم ضمن الأحداث شخصية الدكتور ياسين الرفاعي الذي يتورط في كثير من الأمور.

ملخص الحلقة 16 مسلسل بيت الرفاعي

وبدأت الحلقة 16 من مسلسل بيت الرفاعي بمشهد وصول الدكتور ياسين إلى المكان الذي أرسلته له زوجه عمه، والتي تجسد شخصيتها الفنانة عايدة رياض، ليجد عمه الحاج عبد الحميد، الذي يجسد شخصيته الفنان سيد رجب، مقتولا، لكنه ياسين ينجح في الهروب من المكان قبل أن يراه أحد ويتورط في جريمة قتل ثانية بعد والده.

وتوالت الأحداث بوصول الضابط يحيى، الذي يجسد شخصيته الفنان تامر نبيل، إلى مكان شقيقته جملات، وتلعب دورها الفنانة رحاب الجمل، وبالفعل أخذ معه فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، وذهب إليها ليقنعها بالعودة معه، لكنها تُصدم عند علمها بزواج رقية شقيقتها التي تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة من فاروق وترفض العودة.