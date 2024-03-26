مدحت شلبي لـ«ع المسرح»: حسن حلمي أقوى رئيس نادي في تاريخ الزمالك

سألت الإعلامية منى عبد الوهاب، المعلق الرياضي مدحت شلبي، من أقوى رئيس نادي في تاريخ الزمالك؟

وأجاب «شلبي»، خلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب ببرنامج «ع المسرح» المُذاع على شاشة «الحياة»: «كابتن حسن حلمي من غير ما أفكر، دكتور كمال درويش كان له إنجازات عظيمة ولكن يبقى المهندس حسن حلمي هو رمز نادي الزمالك عبر تاريخه، راجل حكيم وراقي».

رئيس النادي يدير جماهير كبيرة داخل وخارج مصر

وتابع المعلق الرياضي، أن رؤساء الأندية من وجهة نظري هو رجل دولة فهو يدير مؤسسة بحجم الأهلي أو الزمالك بشعبية جارفة، تصرفاتك يجب أن تكون محددة راقية، فهو يدير جماهير مش قليلة تماما، موضحا أن هذه الجماهير ليست في مصر فقط ولكن خارجها.