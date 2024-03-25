«اتعرضت لحملة إعلامية شرسة».. مدحت شلبي يحكي عن تجربة أول برنامج له

كشف المعلق الرياضي مدحت شلبي، عن تفاصيل تقديمه لبرنامج «قصر النجوم» الذي يعد أول برنامج تقديمي له، والذي أذيع على شاشة القناة الأولى في التليفزيون المصري، قائلا إنه استضاف في هذا البرنامج أشهر 30 شخصية في مصر في كل المجالات.

برنامج قصر النجوم

وقال شلبي، خلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب ببرنامج «ع المسرح» المُذاع على شاشة «الحياة»: «أنا وقتها كنت دخيل على التليفزيون المصري، وكان بيجي تقرير كل يوم مين عمل إيه وكان من ضمن التقارير أن مدحت شلبي معرفش يعني إيه سكلانس، وده من خلال حلقتي مع المثقف الساخر محمود السعدني».

وواصل: «حلقة السعدني كانت من أجمل الحلقات، لأنك بتتكلمي مع مثقف ساخر، وأنا عملت البرنامج ده فلتة زمانية»، موضحا: «إني أعمل برنامج سهرة على القناة الأولى وأنا ضابط شرطة، هذا شيء غريب، خاصة أن الإعلاميين اللي كانوا موجودين وقتها كلهم عمالقة، وهم نجوى إبراهيم وسهير شلبي وغيرهم».

برنامج قصر النجوم تم إذاعة 9 حلقات فقط منه

وتابع، أنّ برنامج قصر النجوم تمت إذاعة 9 حلقات فقط منه، نتيجة حملة إعلامية شرسة، على الرغم من تسويقه إلى 12 دولة على مستوى العالم، كما أنه وفر دخلا كبيرا للتليفزيون المصري، مواصلا: «مكنش ينفع أكمل في وسط الأباطرة اللي كانوا موجودين، فاتجهت للجانب الرياضي وكنت محظوظ وبقيت محظوظ أكثر».