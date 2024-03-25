مدحت شلبي لـ«ع المسرح»: «مبحبش الفلوس ومتعتي في إسعاد اللي حوليا»

قال الكابتن مدحت شلبي إنه يستمتع بإسعاد من حوله، مؤكدا «متعتي في الحياة أني أسعد اللي حواليا، بحب العطاء أوي».

الفلوس في حياة الكابتن مدحت شلبي

وأشار «شلبي»، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على شاشة «الحياة»، إلى أنه لا يحب أن يشتري شيئا لنفسه، ولكن يحب شراء الكثير من الأشياء لزوجته وأولاده، وهذه هي متعته في الحياة.

وتابع: «متعتي بالفلوس أني أسعد اللي حوليا»، مشددًا على أنه مر بالعديد من المواقف خلال فترة عمله في التعليق الرياضي، والتحق بكلية الشرطة وكان طوال فترة خدمته في الشرطة بالإطار الرياضي.

ووجهت الإعلامية منى عبدالوهاب سؤالا لـ«شلبي»، قالت فيه: «بتحب الفلوس»، ليرد ساخرًا: «مين مبيحبش المادة والفلوس.. أنا مش بحبها».