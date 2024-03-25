مدحت شلبي: مقولة «بيبو وبشير» بداية شهرتي وفاتحة خير على لاعب الزمالك

كشف المعلق الرياضي مدحت شلبي تفاصيل مقولته الشهيرة في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عام 2002، والتي كانت تخص اللاعب بشير التابعي: «بيبو وبشير بيبو والجون»، قائلا: «كانت فاتحة خير عليه، لأنه بعد الجملة دي احترف في تركيا وربنا أكرمه، وأنا كلمته بعدها لما عرفت أن الناس حفظتها، وقلت له يا بشير أنا ما أقصدش حاجة».

شلبي يعتذر لبشير التابعي

وأجاب شلبي، خلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب ببرنامج «ع المسرح» المُذاع على شاشة «الحياة»، فيما يخص تصريح بشير التابعي بعدم مسامحته لمدحت شلبي بعد هذه الجملة، قائلا: «سامحني يا بشير، أنا بوصف الماتش بس، وبعدين الجملة دي من 2002».

وأوضح، أنّ السبب في انتشار هذه الجملة حتى الأن، هو نشر الجمهور للمباراة في الذكرى السنوية لها، مؤكدا أن طبيعة جمهور كرة القدم في كل أنحاء العالم، هي اصطياد «الإفيهات».