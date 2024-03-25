مدحت شلبي لـ«ع المسرح»: هسمي حياتي بـ«هذا من فضل ربي» لأني مكنتش أحلم بكل ده

علق الكابتن مدحت شلبي، على سؤال الإعلامية منى عبد الوهاب: «لو حياتك مسرحية هتسميها إيه؟»، قائلا إنه يمكن تسمية حياته بـ«هذا من فضل ربي»، لافتا إلى أنه لم يكن يحلم بتحقيق كل هذا.

مدحت شلبي: تدرج الحياة بهذا الشكل من فضل الله

وأضاف «شلبي» حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع على شاشة «الحياة»، أنّ تدرج حياته بهذا الشكل هو من فضل الله سبحانه عليه، موضحا: «أنا أظهر في عيون الناس بشكل محترم ودي أهم حاجة، بالإضافة إن في محبة طبيعية بيني وبينهم، وبيستنوا تعليقي على المباريات وبيحبوه، وأنا ولا في يوم من الأيام حلمت إن في حد ممكن يشاور عليا، وكل ده حصل من عند ربنا».

مدحت شلبي: والدتي لها الفضل علي

وأكد مدحت شلبي، أن من له الفضل عليه بعد الله سبحانه، هي والدته، لافتا إلى أنها ترملت وهم في سن الزهور، هو وأخوته «هاني وكاريمان»، وكانت قادرة على تدبير أمور الحياة وتربيتهم بشكل سليم، موضحا: «قدرت تغرز فينا أسس ودايما كانت بتقولي كملة مأثورة، وأنت في عز زهوتك وقوتك لازم تحط في ذهنك إن أنت أضعف واحد ولو استشعرت ده هتعدي في الحياة».