طريقة عمل المتبل الفلسطيني.. ظهر في الحلقة الأولى من مسلسل مليحة

ظهرت في أحداث مسلسل مليحة الحلقة الأولى أكلة المتبل، وكشفت «مليحة» عن سر إعدادها بطريقة شهية، إذ تعد من الأكلات الفلسطينية الشهيرة، وتقدم كمقبلات يتم تناولها عن طريق بالخبز، ونقدم لكم طرق عملها بوصفات مختلفة متنوعة.

طريقة عمل المتبل

تصنع بعدد من المكونات على رأسها الباذنجان، وظهرت في المسلسل كوجبة فلسطينية مرتبطة بعادات شعبها، ونقدم لكم طريقة عمل المتبل، على خُطى غادة التلي، التي قدمتها في برنامجها «زعفران وفانيلا»:

المقادير:

باذنجان.

طماطم.

فلفل رومي.

البصل.

الطحينة.

عصير الليمون.

الثوم.

اللبن.

زيت الزيتون.

ملح.

طريقة التحضير:

قشري الباذنجان وملّحيه جيدًا.

اقلي الطماطم والفلفل والبصل واطحنيهم وضيفي الطحينة.

ضيفي نصف كوب وعصير الليمون والملح والفلفل الرومي.

اهرسيهم مع الباذنجان ليصبحوا مزيجًا ناعمًا وضيفي فص الثوم.

اخلطيهم مع زيت الزيتون، وضيفي اللبن حسب الحاجة.

قدميه مع الخبز.

طريقة عمل المتبل

المقادير:

باذنجان.

عصير ليمون.

3 ملاعق كبيرة طحينية.

ربع كوب زبادي.

فصان من الثوم المهروس.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

قطعي الباذنجان باستخدام السكين.

اشويه في الفرن.

قشري حبات الباذنجان وصبي عصير الليمون.

اهرسي الباذنجان بالشوكة وضيفي الملح والثوم المهروس.

ضيفي الطحينية والزبادي وعصير الليمون.

اخلطي المكونات حتى تتجانس.

اسكبي الباذنجان بطبق التقديم.

قدميه إلى جانب الخبز حسب الرغبة.

المتبل الفلسطيني

المقادير:

حبتان كبيرتان من الباذنجان.

بصلة كبيرة.

ثلاثة فصوص من الثوم.

فلفل أخضر.

ربع كوب من الطحينة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

أربع ملاعق من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة من الكمون.

بابريكا.

زيت زيتون.

طريقة التحضير: