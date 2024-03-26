ملخص الحلقة الأولى مسلسل مليحة.. الانتفاضة الثانية عام 2000 وبدء التهجير

شهد ملخص الحلقة الأولى مسلسل مليحة، أحداث مهمة فمصر لم تكن أبدًا بعيدا عن القضية الفلسطينية أو ما يحدث في العالم العربي، فعلى الحدود المصرية الليبية بمدينة السلوم، يخدم الضابط أدهم (دياب) في وقت ثورات الربيع العربي وما تبعها من أحداث بدءًا من عام 2012، حيث تشهد ليبيا توترات داخلية.

الانتفاضة الثانية عام 2000 وتهجير مليحة

وخلال ملخص الحلقة الأولى مسلسل مليحة، الذي سلط الضوء على تاريخ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، قبيل الحرب العالمية الثانية، وكفاح وتضحيات الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه، تندلع الاشتبكات في ليبا وتخبر مليحة (سيرين خاص) المهجرة من فلسطين مع الانتفاضة الثانية عام 2000 إلى ليبيا، جدتها بأنّها ترغب العودة إلى فلسطين بلدها وأرضها فتنهار الجدة من البكاء.

ملخص الحلقة الأولى مسلسل مليحة

وفي ملخص الحلقة الأولى مسلسل مليحة، ذهب الضابط أدهم إلى عائلته في القاهرة في زيارة خاطفة من السلوم لمدة 24 ساعة؛ للاطمئنان عليهم، حيث تعيش والده وشيقيه وتجمعهم علاقة طيبة بخالهم، وترغب الأم في تزويج ابنها الصغير، والاطمئنان على نجلها أدهم، والذي تضطره ظروف العمل غلى الخدمة في المناطق الحدودية.