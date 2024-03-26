مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة cbc والحياة في رمضان 2024 الحلقة الأولى

يبدأ اليوم الثلاثاء 16 رمضان عرض مسلسل مليحة، ضمن مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024، في إطار الخريطة الدرامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة، ويتناول مسلسل مليحة القضية الفلسطينية، ويحرص الكثيرون على متابعته، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة الأولى.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة عبر عدة قنوات فضائية وهي: قناة CBC وقناة ON وقناة الحياة، وتأتي مواعيد العرض على النحو التالي:

- يعرض مسلسل مليحة على قناة cbc الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

- يعرض مسلسل مليحة على قناة الحياة الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

- يعرض مسلسل مليحة على قناة أون الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

- يعرض مسلسل مليحة على تطبيق وواتش إت بداية من الساعة السادسة مساء، خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

كما تعرض حلقات مسلسل مليحة من خلال منصة WATCH IT، ويمكن مشاهدتها دون فواصل إعلانية من خلال تحميل التطبيق.

قصة مسلسل مليحة

تدور قصة مسلسل مليحة حول القضية الفلسطينية، والفتاة مليحة التي تم تهجيرها هي وأسرتها في طفولتها من ديارها في فلسطين، جراء قصف عنيف، وانتقلت لتعيش في ليبيا، ثم تقرر العودة إلى فلسطين مرة أخرى، بعد سنوات من خلال المعابر المصرية، وتواجه معاناة جديدة.

ويعد مسلسل مليحة هو الأول في الوطن العربي، الذي يناقش القضية الفلسطينية عن قرب، ومعاناة الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 حتى الأحداث الأخيرة التى تشهدها غزة، وهو من إخراج شريف عرفة وتأليف رشا الجزار، بطولة الفنان دياب وميرفت أمين وعلي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي.