من هو تيودور هرتزل «أبو الصهيونية» في الحلقة الأولى من مسلسل مليحة؟

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل مليحة تقديم أحداث تفصيلية عما حدث لدولة فلسطين، وكيف قامت الاحتلال الإسرائيلي ودول الغرب على مدار التاريخ بداية من تيودور هرتزل مؤسس حركة الصهيونية.

كشفت الحلقة الأولى من المسلسل أن أبا الصهيونية العالمية تيودور هرتزل، الذي اقترح على الغرب إنشاء دولة يهودية حتى ينال إعجاب وحب الغرب، فاقتراح هرتزل أن الدولة اليهودية ستكون جدارا دفاعيا عن أوروبا وفي آسيا ستكون قلعة أمامية ضد الحضارة البربرية.

شرح مسلسل مليحة في حلقاته الأولى أن اليهود حاولوا أن يشتروا الأراضي الفلسطينية بالمال ولكن لم يستطيعوا إلا أن يأخذوها بالدم، فعندما قامت الحرب العالمية الأولى دخل البريطانيون القدس لأول مرة.

من هو تيودور هرتزل

وتستعرض «الوطن» في تقريرها التالي، معلومات عن تيودور هرتزل الذي ظهر في الحلقة الأولى من مسلسل مليحة.

- ارتبطت الحركة الصيهونية بشخصية الصحفي اليهودي تيودور هرتزل، ولقب بـ«أبو الصهيونية العالمية».

- ولد في مدينة «بوست» عام 1860 وتوفي في 3 يوليو 1904، حيث كانت عائلته من وسط أوروبا وأصلها الشرقي من ناحية والده.

- درس القانون في جامعة فيينا بالنمسا، وعمل كمحامٍ لفترة قبل أن يترك هذه المهنة في عام 1885، بدأ بالتفرغ لهوايته في الكتابة الأدبية، وعمل كمراسل لصحيفة نمساوية في العاصمة الفرنسية باريس.

- بعد نشر تخطيطه في صحيفة Neue Freie Presse في فيينا بين عامي 1891 و 1895، تغيرت حياة هرتزل بشكل كبير.

- تم تعيينه كمراسل للصحيفة في باريس، حيث ألف كتابه دولة اليهود الذي دعا فيه إلى وجود دولة يهودية عصرية كحل لمشكلات اليهود في العالم.

ملخص كتاب هرتزل

- في ملخص كتابه، أشار هرتزل إلى أن استمرار وجود اليهود في أوروبا الرأسمالية سيؤدي إلى تعرضهم للاضطهاد المستمر بسبب منافستهم الاقتصادية مع الأوروبيين.

- في عام 1897 عقد مؤتمر بازل في سويسرا وحضره ممثلون لليهودية في أوروبا، تم انتخاب زعيم الصيهونية لرئاسة المؤتمر ومن ثم رئاسة المنظمة الصهيونية.

- مات هرتزل في عام 1904 بسبب نوبة قلبية ودُفن في فيينا، ولكن في عام 1949 تم نقل جثته إلى فلسطين بعد تأسيس الدولة اليهودية.