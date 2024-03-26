ليلة القدر 2024.. فضلها والدعاء المستجاب فيها والعلامات الصحيحة

مع حلول شهر رمضان المعظم، تنتعش في قلوب المسلمين مشاعر الإيمان والروحانيات، وتزداد رغبة كل مسلم في اغتنام هذه الأيام المباركة، خاصةً «ليلة القدر» ليلةٌ مباركةٌ، خصّها الله تعالى بفضائل عظيمة، وجعلها خيرًا من ألف شهر.

فضل ليلة القدر

تُعدّ ليلة القدر من أهم الليالي في الإسلام، حيث نزل فيها القرآن الكريم، وفضلها عظيمٌ عند الله سبحانه وتعالى، حيث قال تعالى: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ»، وهي ليلة مغفرة الذنوب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» (رواه البخاري)، وليلة نزول الملائكة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تنزل الملائكة في تلك الليلة حتى تُصبح الأرض مملوءة بالملائكة». (رواه الترمذي).

الدعاء المستجاب في ليلة القدر

فضل الدعاء في ليلة القدر عظيمٌ، حيث يُغفر الله فيها الذنوب، ويُستجاب الدعاء، ولذلك يندب للمسلمين أن يجتهدوا في الدعاء في هذه الليلة المباركة.. ومنها:

- اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لى فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير مما ختمت، واختم لي بالسعادة فيمن ختمت.

- اللهم اجعل اسمي وذريتي في هذه الليلة من السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة.

- اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسدّه عني، وارزقني رزقا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.

- اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لي منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

- اللهم اجعلني في هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.

- اللهم أسالك في ليلة القدر وأسرارها وأنوارها وبركاتها أن تتقبل ما دعوتك به وأن تقضي حاجتي يا أرحم الرحمين.

العلامات الصحيحة لليلة القدر

تقول دار الإفتاء: اقتضت حكمة الله أن يُخفي ليلة القدر في رمضان ليجتهد الصائم في طلبها وخاصة في العشر الأواخر منه ويوقظ أهله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أملًا في أن توافقه ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 3-5]، فتكون حظه من الدنيا وينال رضاء الله في دنياه وفي آخرته؛ لذلك أخفى الله ليلة القدر في أيام شهر رمضان؛ حثًّا للصائمين على مضاعفة العمل في رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان.

ولكن من ضمن علامات ليلة القدر:

- هدوء الرياح: حيث تكون الرياح في هذه الليلة هادئةً لا تهبّ.

- صفاء الجو: ويكون الجوّ فيها صافياً لا غبار فيه.

- طولها: حيث تكون هذه الليلة طويلةً كأنّها نهار.

- سكون الشمس: حيث تسكن الشمس في هذه الليلة لا شعاع لها.

- رؤية المنامات الصالحة: حيث يرى المسلمون في هذه الليلة أحلاماً صالحةً.

ليلة القدر ليلةٌ عظيمةٌ، تُؤَمِّلُ فيها الأمة الإسلامية الخير والبركة، فنسأل الله تعالى أن يُعيننا على اغتنامها، وأن يكتبنا من عتقائها.