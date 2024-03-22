متى تكون ليلة القدر؟.. الإفتاء توضح علاماتها وفضلها

ليلة القدر من الليالي المباركة، وكثيرة الخير والثواب، فيها العمل خير من ألف شهر، استنادا إلى قول الله عز وجل: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: 3]، أي ما يعادل أكثر من 83 عاما، وبالتزامن مع اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يترقب المسلمون، متى تكون ليلة القدر، وعلاماتها فيحرصون على إحياء العشر الأواخر من الشهر الكريم لتحري ليلة القدر وثوابها العظيم.

ليلة القدر وفضلها

أنعم الله عز وجل على الأمة الإسلامية بليلة القدر، فهي ليلة ساطعة النور، عظيمة الأجر والثواب، جلية القدر، وشاملة للرحمة، بحسب تصريحات الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، قائلا إن ليلة القدر ليلة مشهودة، يزداد بها الاتصال بين العبد وربه.

وأوضح أنها ليلة عظيمة شرفها الله تعالى بنزول القرآن الكريم فيها، على الرسول صلى الله عليه وسلم، موضحاً أنها ليلة سلام تتنزَّل فيها الملائكة إلى الأرض، بالخيرِ والبركة والرحمة، فقال الله تعالى: "إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ * وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ * لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ * تَنَزَّلُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذۡنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمۡرٖ * سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطۡلَعِ ٱلۡفَجۡرِ".

وأضاف المفتي في فتوى له نشرتها دار الإفتاء، أن المسلم الذي يقيم صلاة ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا، يغفر الله له ما تقدم من ذنبه، لافتا إلى أن من وافق قيامه ليلة القدر، مؤمنا بها وبما جاء في فضلها راجيًا بعمله ثواب الله سبحانه وتعالى، لا يقصد من ذلك رياء ولا سمعة، ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص والاحتساب، فإنه يُغفر له جميع صغائر ذنوبه.

موعد ليلة القدر

وعن موعد ليلة القدر، أوضح الدكتور شوقي علام، أنه جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، في موعد ليلة القدر أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أخبرنا عن ليلة القدر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هِيَ فِي رَمَضَانَ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ؛ فَإِنَّهَا وِتْرٌ: فِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ، أَوْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، فَمَنْ قَامَهَا إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ».

علامات ليلة القدر

وبخصوص علامات ليلة القدر والظواهر المناخية المرتبطة بصبيحة ليلة القدر، قال الدكتور شوقي علام، إن بعض العلماء تطرقوا إلى ذكر بعض الظواهر المناخية التي تحدث في صباح التالي لليلة القدر، مؤكدًا أن الأهم هنا هو الشعور بالطمأنينة، السلام النفسي، استنارة القلب والإقبال على الله عز وجل بالعبادات والخشوع في الصلاة والتضرع إليه.

وبحسب الإفتاء المصرية، فمن علامات ليلة القدر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن أَمَارَتَهَا «أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شُعَاعَ لَهَا».

الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان 2024

وبحسب الإفتاء المصرية، يمكن تحري ليلة القدر 2024، في الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان، وهي:

ـ ليلة 21 رمضان تبدأ، اعتبارا من مغرب يوم السبت الموافق 30 مارس 2024 وتنتهي بفجر اليوم التالي الأحد الموافق 31 من الشهر نفسه.

ـ ليلة 23 رمضان تبدأ من مغرب يوم الاثنين الموافق 1 أبريل 2024، وتنتهي بفجر اليوم التالي الثلاثاء الموافق 2 من الشهر نفسه.

ـ ليلة 25 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2024، وتنتهي بفجر اليوم التالي الخميس الموافق 4 أبريل.

ـ ليلة 27 رمضان تبدأ من مغرب يوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2024، وتنتهي بفجر اليوم التالي السبت الموافق 6 أبريل.

ـ ليلة 29 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأحد الموافق 7 أبريل 2024، وتنتهي بفجر اليوم التالي الاثنين الموافق 8 أبريل.

دعاء ليلة القدر

وعن دعاء ليلة القدر، أشار المفتي إلى ما جاء عن السيدة عائشة أم المؤمنين، بخصوص دعاء ليلة القدر، قائلاً إن السيدة عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: "يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عني".

سبب إخفاء ليلة القدر

وعن سبب إخفاء ليلة القدر، أوضح "علام" أن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان قد علم موعد ليلة القدر على وجه التعيين، ثم أُنسيها لحكمة يعلمها الله عز وجل، ليتحفَّز الناس إلى العبادة والدعاء في العشر الأواخر، وألَّا يخصوا ليلةً منها بعينها، والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: "خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى (تخاصم) رجلان من المسلمين، فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، فرُفعت، وعسى أن يكون خيرًا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة".