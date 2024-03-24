علامات ليلة القدر الصحيحة كما وصفها النبي.. شمسها بلا شعاع

ليلة القدر هي ليلة عظيمة في الإسلام، تُعتبر خير من ألف شهر، وتسمى أيضًا ليلة القدر المباركة، تقع في العشر الأواخر من شهر رمضان، لكن لا يُعرف بالضبط أي يوم من هذه العشر الأواخر، ولذلك يُشجع المسلمون على الاجتهاد في العبادة والدعاء في كل ليالي العشر الأواخر، ومن هنا يحرص كل مسلم على تحري علامات ليلة القدر الصحيحة، خاصة أنها من ليالي الرحمة التي يغفر الله لعباده فيها.

فضل ليلة القدر

وليلة القدر تعتبر ليلة تنزيل القرآن الكريم، وتُعد مظهرًا من مظاهر رحمة الله تعالى على عباده، وفي هذه الليلة، يُغفر الذنوب ويُكتب الأجر بمضاعفة، ويُستجاب فيها الدعاء، وحث النبي محمد صلى الله عليه وسلم على البحث عن علامات ليلة القدر الصحيحة في العشر الأواخر، والتضرع إلى الله بالدعاء والاستغفار، لأنها تمثل فرصة عظيمة لتحقيق التوبة والتقرب إلى الله، وتعزيز الإيمان والروحانية، والاجتهاد في عبادة الله في هذه الليالي العظيمة يُعتبر من أفضل الأعمال التي يقبلها الله ويرضاها من عباده.

علامات ليلة القدر الصحيحة

علامات ليلة القدر الصحيحة ذكرها الإمام القرطبي في تفسيره لسورة القدر قوله: الثانية: في علاماتها: منها أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر: «إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا: أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ».

وقال عبيد بن عمير: كنت ليلة السابع والعشرين في البحر، فأخذت من مائِه، فوجدته عذبًا سلسًا.

فضل ليلة القدر

أوضحت دار الإفتاء أن الله أخفى ليلة القدر في رمضان لِيَجِدَّ الصائم في طلبها، وخاصة في العشر الأواخر منه، فيشمر عن ساعد الجد، ويشد مئزره، ويوقظ أهله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أملًا في أن توافقه ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ» [القدر: 3 - 5]، فتكون حظه من الدنيا وينال رضا الله في دنياه وفي آخرته؛ لذلك أخفى الله ليلة القدر في أيام شهر رمضان حثًّا للصائمين على مضاعفة العمل في رمضان.