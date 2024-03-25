ما هي علامات ليلة القدر؟.. تعرف على جدول أئمة الليالي الوترية في الحرم المكي

مع اقتراب انتهاء النصف الأول لشهر رمضان المبارك، يبدأ الكثيرون من المسلمين في الاهتمام بمعرفة ما هي علامات ليلة القدر؟ والتي تأتي في أحد الليالي الوترية في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، والتي يصبح أكثر الأعمال المستحبة خلالها هي صلاة التراويح والتهجد والقيام، لذلك يرغب البعض في معرفة من سيكون إمام ليلة القدر في الحرم المكي.

ما هي علامات ليلة القدر؟

وأوضحت رئاسة الشئون الدينية للحرمين عبر صفحتها الرسمية على منصة أكس "تويتر سابقًا" ما هي علامات القدر؟ والتي يُقال أنها تنقسم إلى جزأين الأول خلال ليلة القدر، والثاني هو ما بعدها "صبيحة ليلة القدر"، ومن أهم علاماتها كالآتي:

من علامات ليلة القدر أنها تكون في الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، أي أنها تكون ليلة الـ21 و23 و25 و27 و29.

أما عن علامات ليلة القدر خلال الليل، فقد رواها أحمد من حديث عبادة بن الصامت عن سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، إن من إمارات ليلة القدر أن تكون صافية بلجة كأن القمر ساطع فيها، وهي ساكنه ساجية، لا برد فيها ولا حر.

أما عن علامات ليلة القدر بعد انقضائها فهي أن تشرق الشمس صبيحة ليلة القدر بيضاء لا شعاع فيها، فتكون كأن نور الليلة غلب نور الشمس، فتطلع الشمس غير ناشرة أشعتها في نظر العيون.

من هو إمام الحرم المكي ليلة القدر

ونشرت رئاسة الشئون الدينية للحرمين، جدول أئمة الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وتتضمن الجدول أسماء أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي الذين يؤمون المسلمين خلال صلاة التراويح سواء في التسليمات الأولي أو التسليمات الأخيرة وخلال صلاة التهجد أيضا.