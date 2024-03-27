مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 16.. العترة وجوني يتجهزان للمصيف

بدأت الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي 8 والذي يعرض يوميا على قناة on عقب أذان المغرب، بطلب جوني والعترة أولاد الكبير أوي منه أن يسافروا إلى المصيف.

أحداث الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي 8

وظهر في بداية الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي جوني والعترة داخل الدوار يتناولان الإفطار مع والديهما ويطلبان منه الذهاب إلى المصيف، لكنه يرفض وبشدة وبعد محاولات عديدة، يقترح بعد ظهور نتيجة الامتحانات فمن ينجح سيذهب إلى المصيف حتى لو نجح واحد منهم فقط سيسافر واحد ويظل الذي رسب في الامتحان.

وفي مشهد آخر يظهر جوني والعترة في غرفتهم ويجهز العترة ملابس المصيف، ليخبره شقيقه جوني ينتظر إلى ظهور النتيجة ليرفض العترة، وقال لشقيقة «أنا الذي سأنجح وسأذهب إلى المصيف، ليخبره جوني أنه هو الذي نجح ولكن العترة رسب».

وطلب العترة من شقيقه أن يكتم هذا السر ولا يقوله لوالده حتى يستطيع الذهاب إلى المصيف.