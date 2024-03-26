مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 16.. عائلة مربوحة في ضيافة أحمد مكي

طلبت مربوحة، خلال أحداث الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي 8، من ابنة خالها أن تأتي للدوار لكي تساعدها بعد كسر قدمها.

أحداث الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي 8

ويوافق الكبير أوي أن يأتي أهل مربوحة لمساعدتها خلال فترة كسر قدمها، وتأتي ابنة عمتها ضيفة شرف الحلقة 16 دنيا سامي، ومعها والدتها ووالدها وأشقائها الصغار الذين بمجرد دخولهم دوار الكبير بدأ يجرون ويلعبون، كما صعدوا إلى الغرف في الدور العلوي.

واستاء الكبير أوي من وجودهم، لكن مربوحة أقنعته أنهم يخدمونهم خلال فترة مرضها، واضطر الكبير لأن يسكت.

ابطال مسلسل الكبير أوي 8

ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي 8 أحمد مكي بدور جوني والكبير أوي، ورحمة أحمد بدور مربوحة زوجة الكبير، ومحمد سلام بدور هجرس، وحاتم صلاح بدور نفادي، ومصطفى غريب في دور العترة، وعدد كبير من ضيوف الشرف.