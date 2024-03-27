يستضيف الفنان أحمد مكي، خلال أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 8، عائلة مربوحة داخل الدوار لمساعدتها أثناء فتره كسر قدمها، لتتوالى الأحداث الكوميدية في إطار من التشويق والإثارة.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 17

ويحين العرض الاول لمسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 17 في تمام الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، وتُعاد على نفس القناة في تمام الثالثة صباح اليوم التالي للعرض الأول، ومرة أخرى في تمام الساعة الثالثة مساءً، فضلًا عن عرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي 8

وشهدت الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي 8، كسر قدم مربوحة اثناء تحضيرها الفطار للكبير اولاده، ويذهب بها إلى الدكتور ربيع الذي يستخدم أحدث الطرق لدية في علاج الكسور، وهي أسمنت القدم بدلا من تجبيسها، حيث استخدم الأسمنت بدلا من الجبس، وبعدها تجد مربوحة صعوبة في الحركة داخل الدوار، وتستعين بأقاربها الذين يأتون وينتشرون في الدوار واستاء الكبير أوي منهم.