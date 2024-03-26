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دراما المتحدة

بيشوي عماد لـ«كلام في الفن»: «دائما ما أشعر بالخوف من نظرة المجتمع لأسرتي المصابة بالصمم»

كتب:

حسن سمير
09:14 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
بيشوي عماد مسؤول تجربة ترجمة مسلسل عتبات البهجة إلى لغة الإشارة للصم وضعاف السمع

بيشوي عماد مسؤول تجربة ترجمة مسلسل عتبات البهجة إلى لغة الإشارة للصم وضعاف السمع

أكد بيشوي عماد، مسؤول تجربة ترجمة مسلسل عتبات البهجة إلى لغة الإشارة للصم وضعاف السمع، إن هناك مراحل صعبة يعيشها مع المجتمع وأنه دائما ما يشعر بالخوف أن المجتمع يعلم أنه من أسرة صماء: «أنا مجرد ما بتكلم مع أبويا في الشارع بلغة الإشارع بلاقي أمة لا إله إلا الله اتجمعت».

وأضاف «عماد» خلال لقائه مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ببرنامج «كلام في الفن» المذاع عبر راديو «سبورت أف أم»: «في أحد الأيام ذهب والدي إلى مدرستي، لكي يعرف مستواي في التعليم، وفي ذلك الوقت المُدرس الذي يشرح لي الحصة لم يكن يعلم أن والدي من الصم والبكم، فوالدي لم يفهم ما يقوله المدرس لأن الشخص الأصم في مجتمعنا دائمًا بياخد باله من لغة الشفايف».

وتابع: «بعد المدرس ما انتهي من كلامه لوالدي، تمكن والدي من فهم بعض حركة الشفاف فترجم لنفسه ما يقوله المُدرس» ليرد والدي بلغة الإشارة للمدرس:«أنا مش مصدق كلامك على ابني، وأنا ووالدته فخورين به، لأنه قادر يتأقلم مع الحالة اللي أنت موصلهاله».

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