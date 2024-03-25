موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC الحلقة 14 اليوم

لم يحظ الكثير من متابعي مسلسل عتبات البهجة التي يشارك فيه كوكبة من النجوم، مشاهدة الحلقة 14 التي عرضت على قناة dmc الساعة 6:15 بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، التي احتوت على الكثير من المشاهد والأحداث، من بينها دخول حفيد يحيي الفخراني في ورطة تجارة المخدرات، لذا يهتموا بمعرفة موعد موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC الحلقة 14، والتي تكون الساعة 5:15 فجر اليوم التالي، والإعادة الثانية الساعة 12 مساء.

موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14

وخلال أحداث الحلقة التي شهدت أحداثًا كثيرة مثل قيام عمر «خالد شباط» بسؤال جده عن الصورة التي وجدها بين أغراضه وبجانبه رجل يشبه فريد «حازم إيهاب»، ويبدو عليهم داخل قاعة محكمة، ولكن جده يحيى الفخرانى يخبره أنه من سجنه بصفته رئيس اللجنة التي عينتها الوزارة، وأثبتت غش الرجل في مواصفات إحدى العمارات كونه مقاول وبسببه انهارت العمارة على سكانها، كما أنه تسبب له في قضية رشوة وحُكم عليه بعشرين عاما وترقية بهجت لمنصب وكيل وزارة.

مشاهد مسلسل عتبات البهجة

ويتناقش عمر «خالد شباط» مع أسامة «أحمد كمال أبو رية» أمر فريد «حازم إيهاب»، ويخبره أنه اكتشف أن جده يحيى الفخراني المتسبب في سجن والده، ويخبر عمر أسامة أنه يشك في موت والده ووالدته في حادث قد يكون مدبرا، وعودة فلة «هنادى مهنا» إلى تيتا «عنبة»، والذى يخبرها أنه أخذ مال من والده من أجل بدايته الفنية الجديدة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبدالله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وسما إبراهيم، وهشام إسماعيل، ووفاء صادق، وحازم إيهاب، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.