محسن منصور عن مشاركته في مسلسل عتبات البهجة: لم أتردد لحظة

كشف الفنان محسن منصور تفاصيل مشاركته في مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني، الذي يعرض ضمن سباق مسلسلات رمضان الحالي، معربًا عن سعادته الشديدة بالمشاركة في عمل يحمل اسم يحيى الفخراني.

وخلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» قال منصور إنه لم يتردد لحظة عندما عرض عليه مسلسل عتبات البهجة، قائلًا: «هناك أشياء من الصعب التردد بها، وأنا لم أتردد لحظة عندما أسند لي الدور، لأن فرصة مشاركتي مع الفنان يحيى الفخراني كانت قليلة، ولم أتعاون معه في أي عمل درامي».

محسن منصور: مسلسل عتبات البهجة يشارك به فنانين كبار

وأضاف منصور: «بالتأكيد لم أفكر لحظة في مساحة الدور أو حجمه، خصوصًا أنه يحمل أسماء فنانين كبار مثل صلاح عبد الله أيضًا».

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة يضم في بطولته يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، سما إبراهيم، صفاء الطوخي، وفاء صادق، علاء زينهم، هنادي مهنا، خالد شباط، محسن منصور، بسنت أبو باشا، من إخراج مجدي أبو عميرة، تأليف مدحت العدل.