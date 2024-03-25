مسلسل «عتبات البهجة» الحلقة 15.. رسالة وداع لـ«يحيى الفخراني»

أحداث مثيرة تضمنتها الحلقة 14 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني الذي يجسد دور «بهجت»، بينها رسالة الوداع التي تلقاها بهجت «يحيى الفخراني» وعرفان «صلاح عبد الله» من لبنى «صفاء الطوخي»، شكرتهما فيها على وجودهما إلى جانبها وأكدت عدم قدرتها على تحمل ما تتعرض له من ضغوط الحياة، وقرارها بالابتعاد عنهما، فهل يعرف «يحيى الفخراني» مكانها ضمن أحداث الحلقة 15 من مسلسل عتبات البهجة.

أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14

مشاهد عديدة مثيرة وشيقة، من أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14 عندما أقدم عرفان «صلاح عبدالله» على الحديث مع بهجت «يحيى الفخرانى» يشكو له من بعد زوجته علية «سماء إبراهيم» عنه بعد سفرها إلى ابنهما، وإحساس الوحدة الذي يشعر به بعد سفرها، ويؤكد له بهجت أنّه يشعر بنفس الإحساس تجاه عمر «خالد شباط».

عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 15

ويُعرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 15 على قناة DMC اليوم، في تمام الساعة 6:15 مساءً، والإعادة الساعة 5:15 فجر اليوم التالي، و12 مساءً.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يشارك في العمل يحيى الفخراني وصلاح عبدالله وجومانا مراد وعنبة، والفنان اللبناني خالد شباط وصفاء الطوخي وعلاء مرسي.