مسلسل عتبات البهجة الحلقة 15.. يحيى الفخراني ينصح متابعيه

اعتاد الفنان يحيى الفخراني، طوال حلقات مسلسله «عتبات البهجة»، أن يظهر على متابعيه ويتحدث معهم عن التجربة التي مر بها، لتكون نصائح «بهجت» لمتابعيه في مسلسل عتبات البهجة الحلقة 15: «الحماس في بداية الأمر بيكون كتير ويفتر الحماس بعد ذلك».

أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 15

وأكد بهجت، أن البحث عن البهجة أهم من الوصول لها، ويمكن أن تكون هذه البهجة موجودة في مباراة كرة القدم أو في كوب ماء بارد في عز الحر أو في صديق يمكن التحدث معه أو في نكته، موضحًا أن البهجة سهلة ومتاحة كل الوقت ولكل الناس، وهناك نوع آخر من البهجة لها بريق شديد.

مسلسل عتبات البهجة

ووجه نصائح أخرى لعدد من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 15، قائلًا: «في نوع من البشر يشعرك أنك ستكون مبتهج ولكنه يدمر أو يقتل وهذا النوع.. لو قابلت النوع ده اديله ظهرك».