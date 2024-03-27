مسلسل الكبير أوي الحلقة 17.. دنيا سامي تنضم لقائمة ضيوف الشرف

انضمت الفنانة دنيا سامي، خلال أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 8 لقائمة ضيوف الشرف، حيث تجسد خلال الأحداث دور ابنة عمة مربوحة، والتي يستضيفها الكبير أوي في منزله لمساعدة زوجته بعد كسر قدمها.

ضيوف شرف الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي

وضم الموسم الثامن من مسلسل الكبير أوي عددا كبيرا من ضيوف الشرف، وهم الفنانة دنيا سامي، التي تجسد خلال الحلقة 16 دور ابنة عمة مربوحة التي استعانت بها لمساعدتها خلال فتره كسر قدمها.

وقبل دنيا سامي، شارك عدد كبير من ضيوف الشرف في المسلسل، منهم الفنانة شيماء سيف التي ظهرت في الحلقة 14 في دور العفريتة لوجي زوجة الكبير هبل.

كما ظهرت الفنانة صفاء الطوخي في الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي في دور الشمامة، والتي أخذت الكبير لعالم الجن بعد رفضه الاستحمام يوم شم النسيم، وشاركها في نفس الحلقة الفنان محمد ثروت في دور شاكر مساعد الشمامة، والذي ساعد الكبير في التخلص من عالم الجن والعودة إلى عالمه مرة أخرى.

أمينة خليل في مسلسل الكبير أوي الحلقة 17

وشاركت الفنانة أمينة خليل خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 8 كضيف شرف، حيث ظهرت بشخصيتها الحقيقية، وتزوجت نفادي وانفصلت عنه بعد شهر من الزواج وعادت للفن مرة أخرى.