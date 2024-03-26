بيشوي عماد لـ«كلام في الفن»: رُشحت لترجمة قانون خاص بذوي الإعاقة في مصر

قال بيشوي عماد مسؤول تجربة ترجمة مسلسل عتبات البهجة إلى لغة الإشارة للصم وضعاف السمع، إنه يعمل دائمًا في البحث عن مبادرات كثيرة في مختلف المناطق لتعلم لغة الإشارة للصم والبكم، موضحا أنه التحق بعدة مبادرات في هذا الشأن، حتى تم ترشيحه عام 2018 ليكون مترجم قانون رقم 10 لسنة 2018 لأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.

ترجمة قانون لذوي الإعاقة في مصر

وأضاف خلال استضافته مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، في برنامج «كلام في الفن»، المذاع عبر راديو سبورت إف إم، أن السبب في ترشيحه لترجمة قانون رقم 10 لسنة 2018 لأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، أنه دائما ما كان ينشر بعض الفيديوهات على السوشيال ميديا عن الصم والبكم.

عماد: أسعى لتأسيس كيان خاص بأصحاب الإعاقة السمعية

وأشار إلى أنه يسعى حاليا لتأسيس كيان أكبر يجمع كل ما يتعلق بالإعاقة السمعية، حيث أن هناك عدد كبير من الصم وضعاف السمع موهوبين، ويحتاجون لتسليط الضوء عليهم.